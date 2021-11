Olivet En ligne Loiret, Olivet Tournoi d’échecs en ligne En ligne Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Tournoi online Téléthon, ———————— Le club d’échecs La Tour, prends Garde! organise un tournoi d’échecs en ligne sur la plateforme lichess pour soutenir le Téléthon le samedi 4 décembre de 21h00 à 23h00. Participation libre, les dons seront reversés intégralement au Téléthon. Pour participer et il faut s’inscrire sur le site HelloAsso où vous aurez toutes les informations nécessaires. Nous comptons sur tous les joueurs et joueuses quelque soit votre niveau, pour soutenir cette noble cause chaque don est important.

Trarif libre

