Tournoi d’échecs “Découverte”

Rendez-vous au palais de Fervaques le mercredi 1er juin de 14h à 17h pour voir jouer et soutenir ces passionnés ! Voici un tournoi d’échecs “Découverte” destiné aux jeunes des écoles, collèges, lycées, centres sociaux…

Rendez-vous au palais de Fervaques le mercredi 1er juin de 14h à 17h pour voir jouer et soutenir ces passionnés ! FFE dernière mise à jour : 2022-05-24 par

