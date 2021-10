Coutances Coutances Coutances, Manche Tournoi d’échecs Coutances Coutances Catégories d’évènement: Coutances

Manche

Tournoi d’échecs Coutances, 6 novembre 2021, Coutances. Tournoi d’échecs Café “Le Club” 10 Rue Louis Beuve Coutances

2021-11-06 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-06 Café “Le Club” 10 Rue Louis Beuve

Coutances Manche Coutances Tournoi d’échecs au café “Le Club”. Tournoi d’échecs au café “Le Club”. +33 2 33 19 08 10 Tournoi d’échecs au café “Le Club”. Café “Le Club” 10 Rue Louis Beuve Coutances

dernière mise à jour : 2021-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Coutances, Manche Autres Lieu Coutances Adresse Café "Le Club" 10 Rue Louis Beuve Ville Coutances lieuville Café "Le Club" 10 Rue Louis Beuve Coutances