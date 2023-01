Tournoi d’échecs Axiomatikos Nyons Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Tournoi d'échecs Axiomatikos 128 Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

2023-01-28 13:00:00 13:00:00 – 2023-01-28 15:00:00 15:00:00

Maison de Pays 128 Promenade de la Digue
Nyons
Drôme

Drôme EUR 7 eme tournoi d’échecs Axiomatikos ouvert à tous joueurs (grands et petits) :

– non licenciés

– licenciés avec ELO inférieur à 1200.

Inscription avant le 26/01/2023 par email. xtodi64@gmail.com Maison de Pays 128 Promenade de la Digue Nyons

