Tournoi de walking football Le Trévoux, 16 avril 2022, Le Trévoux.

Tournoi de walking football Le Trévoux

2022-04-16 10:30:00 – 2022-04-16 17:00:00

Le Trévoux Finistère

Le samedi 16 avril 2022,au stade municipal de Le Trévoux (de 10h à 17h) aura lieu le deuxième tournoi interrégional de walking football ( foot en marchant ) .Ce sport santé loisir est destiné aux hommes de + de 50 ans et femmes de + de 40 ans qui désirent continuer à pratiquer ou s’initier au football de façon ludique et sportive

les règles du jeu sont simples: pas plus de 3 touchers de ballon ,ne pas courir ,pas de chocs, petite surface à 5 par équipe. De nombreuses équipes bretonnes sont attendues (Bannalec ,Bourgbarré ,Cléguérec ,Gouesnou, Ergué Gabéric,Quimper italia , Quimperlé, Tremeven ,Le Trévoux ….) et des équipes Féminines ( Bannalec, Ergué Gabéric, Le Trévoux …)

Une discipline sportive à découvrir !!!! De la convivialité ,de la bonne humeur, le plaisir de jouer ensemble ,du spectacle ,des buts ,des sourires !!!

L’occasion de revoir des anciennes gloires de notre football local .Tout un programme à ne pas manquer

Le samedi 16 avril 2022,au stade municipal de Le Trévoux (de 10h à 17h) aura lieu le deuxième tournoi interrégional de walking football ( foot en marchant ) .Ce sport santé loisir est destiné aux hommes de + de 50 ans et femmes de + de 40 ans qui désirent continuer à pratiquer ou s’initier au football de façon ludique et sportive

les règles du jeu sont simples: pas plus de 3 touchers de ballon ,ne pas courir ,pas de chocs, petite surface à 5 par équipe. De nombreuses équipes bretonnes sont attendues (Bannalec ,Bourgbarré ,Cléguérec ,Gouesnou, Ergué Gabéric,Quimper italia , Quimperlé, Tremeven ,Le Trévoux ….) et des équipes Féminines ( Bannalec, Ergué Gabéric, Le Trévoux …)

Une discipline sportive à découvrir !!!! De la convivialité ,de la bonne humeur, le plaisir de jouer ensemble ,du spectacle ,des buts ,des sourires !!!

L’occasion de revoir des anciennes gloires de notre football local .Tout un programme à ne pas manquer

Le Trévoux

dernière mise à jour : 2022-03-02 par