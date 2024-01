Tournoi de walking football Le Trévoux, samedi 6 avril 2024.

Tournoi interrégional de Walking football (foot en marchant).

Ce sport santé loisir est destiné aux hommes de + de 50 ans et femmes de + de 40 ans qui désirent continuer à pratiquer ou s’initier au football de façon ludique et sportive.

Les règles du jeu sont simples pas plus de 3 touchers de ballon, ne pas courir, pas de chocs, petite surface à 5 par équipe.

Une discipline sportive à découvrir ! De la convivialité, de la bonne humeur, le plaisir de jouer ensemble, du spectacle, des buts, des sourires !

L’occasion de revoir des anciennes gloires de notre football local. Tout un programme à ne pas manquer. .

Stade Municipal

Le Trévoux 29380 Finistère Bretagne roland.ledoeuff@orange.fr

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 17:00:00



