Forte du succès des précédentes éditions, STOP SUICIDE organise son 3ème tournoi de Volleyball en collaboration avec le club de Lancy. Comme il s’agit d’un tournoi de volley mixte, il faut au minimum 3 filles et 3 garçons dans l’équipe et un maximum de 9 joueur.euse.s. Les inscriptions se font sur [10septembre@stopsuicide.ch](mailto:10septembre@stopsuicide.ch) Une petite restauration sera disponible sur place ainsi que des prix pour les gagnants. Le pass sanitaire est obligatoire, en cas d’annulation vous serez prévenu.e.s par mail.

Gratuit

Tournoi de volleyball mixte pour la prévention du suicide, le 07 novembre de 10h à 18h à la salle omnisport de Lancy.

