Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Sporting Club Saint-Pourçain Volley-ball organise un tournoi 3X3 mixte, sur herbe, ouvert à tous.

Possibilité de repas pour sur réservation à midi ; entrée, hot-dog/saucisse, accompagnement, dessert, boisson, café. michelsancelme@orange.fr +33 6 81 52 03 01

