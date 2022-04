TOURNOI DE VOLLEY – ROUILLON Rouillon Rouillon Catégories d’évènement: Rouillon

Sarthe

TOURNOI DE VOLLEY – ROUILLON Rouillon, 8 mai 2022, Rouillon.

2022-05-08 – 2022-05-08 rue des charmes Gymnase

Rouillon Sarthe Rouillon Tournoi de volley-ball 3*3 le dimanche 8 mai à Rouillon.

5€ par personne.

Fin des inscriptions à 9h30.

Restauration sur place. Contacts : 06 89 96 28 41

rue des charmes Gymnase Rouillon

