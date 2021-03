Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Tournoi de volley Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Tournoi de volley, 24 juillet 2021 19:00:00 Route du Stade Gymnase des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire EUR 4 4 Par équipe mixte 4 x 4. Ouvert à tous dès 16 ans. Pré-inscription par mail : volleyduplateau@gmail.com ou par tél. En absence de gymnase, green-volley envisagé. volleyduplateau@gmail.com +33 6 27 31 84 53 Par équipe mixte 4 x 4. Ouvert à tous dès 16 ans. Pré-inscription par mail : volleyduplateau@gmail.com ou par tél. En absence de gymnase, green-volley envisagé.

