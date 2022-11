Tournoi de Volley de Noël à Parthenay Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Svres

Parthenay

Tournoi de Volley de Noël à Parthenay Parthenay, 16 décembre 2022, Parthenay. Tournoi de Volley de Noël à Parthenay

8 Rue Ernest Pérochon Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine Parthenay Deux-Svres Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine 8 Rue Ernest Pérochon

2022-12-16 – 2022-12-16

Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine 8 Rue Ernest Pérochon

Parthenay

Deux-Svres EUR 20 Le Volley-Ball Club de Parthenay organise un tournoi de Noël vendredi 16 décembre. Venez déguisés ! Tournoi ouvert à tous, débutants, confirmés, en famille. Lots à gagner, venez déguisés ! Inscription 20€ par équipe de 4 à 6 joueurs. Restauration & buvette sur place. Le Volley-Ball Club de Parthenay organise un tournoi de Noël vendredi 16 décembre. Venez déguisés ! Tournoi ouvert à tous, débutants, confirmés, en famille. Lots à gagner, venez déguisés ! Inscription 20€ par équipe de 4 à 6 joueurs. Restauration & buvette sur place. tournoi de volley de noel

Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine 8 Rue Ernest Pérochon Parthenay

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Parthenay Deux-Svres Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine 8 Rue Ernest Pérochon Ville Parthenay lieuville Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine 8 Rue Ernest Pérochon Parthenay Departement Deux-Svres

Parthenay Parthenay Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Tournoi de Volley de Noël à Parthenay Parthenay 2022-12-16 was last modified: by Tournoi de Volley de Noël à Parthenay Parthenay Parthenay 16 décembre 2022 8 Rue Ernest Pérochon Salle Léo-Lagrange & Salle Bellefontaine Parthenay Deux-Svres Deux-Svres Parthenay

Parthenay Deux-Svres