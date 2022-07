Tournoi de Volley ball sur herbe Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Tournoi de Volley ball sur herbe Yssingeaux, 10 juillet 2022, Yssingeaux. Tournoi de Volley ball sur herbe

Montbarnier Stade de Montbarnier Yssingeaux Haute-Loire Stade de Montbarnier Montbarnier

2022-07-10 09:15:00 09:15:00 – 2022-07-10

Stade de Montbarnier Montbarnier

Yssingeaux

Haute-Loire Tournoi de Volley ball sur herbe en format :

– 3 X 3 (mixité non obligatoire)

– Tournoi principal, consolente

– Jeux ludiques toute la journée +33 7 69 63 51 84 Stade de Montbarnier Montbarnier Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire Stade de Montbarnier Montbarnier Ville Yssingeaux lieuville Stade de Montbarnier Montbarnier Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Tournoi de Volley ball sur herbe Yssingeaux 2022-07-10 was last modified: by Tournoi de Volley ball sur herbe Yssingeaux Yssingeaux 10 juillet 2022 Montbarnier Stade de Montbarnier Yssingeaux Haute-Loire

Yssingeaux Haute-Loire