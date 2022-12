Tournoi de volley ball de Noël La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

Saône-et-Loire

Tournoi de volley ball de Noël La Clayette, 16 décembre 2022, La Clayette. Tournoi de volley ball de Noël

Gymnase municipal Route de Gibles La Clayette Saône-et-Loire Route de Gibles Gymnase municipal

2022-12-16 – 2022-12-16

Route de Gibles Gymnase municipal

La Clayette

Saône-et-Loire EUR Tournoi de volley de Noël vendredi 16 décembre à 19h30 au gymnase de La Clayette.

En 4×4, plus de 15 ans, équipes mixtes autorisées.

Restauration sur place. Bonne humeur ! Organisation AEP aepvolleybad@gmail.com Route de Gibles Gymnase municipal La Clayette

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: La Clayette, Saône-et-Loire Autres Lieu La Clayette Adresse La Clayette Saône-et-Loire Route de Gibles Gymnase municipal Ville La Clayette lieuville Route de Gibles Gymnase municipal La Clayette Departement Saône-et-Loire

La Clayette La Clayette Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-clayette/

Tournoi de volley ball de Noël La Clayette 2022-12-16 was last modified: by Tournoi de volley ball de Noël La Clayette La Clayette 16 décembre 2022 Gymnase municipal Route de Gibles La Clayette Saône-et-Loire La Clayette Saône-et-Loire

La Clayette Saône-et-Loire