Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck EUR Découvrez le 2ême tournoi de tir 100% féminin à l’occasion d’octobre rose.

Inscription obligatoire avec piêce d’identité avant le 02 octobre 2022.

Disciplines : carabine 50M & pistolet 25M – Coupes : non licenciée & licenciée FFTIR

Buvette et restauration sur place. +33 6 80 30 11 19 Masevaux-Niederbruck

