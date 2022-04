Tournoi de Tennis – Tournoi de Pâques Saint-Quay-Portrieux, 22 avril 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Tournoi de Tennis – Tournoi de Pâques Tennis Club Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux

2022-04-22 – 2022-05-01 Tennis Club Place Jean-Baptiste Barat

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor

Tournoi multi-chances (TMC) pour les jeunes (11/12 ans, filles et garçons – et 13/14 ans, garçons) ainsi que des compétitions “simple dames” et “simple messieurs” (seniors). Sur terre battue.

Inscription 20€, sur tenup.fft.fr ou auprès d’Éric Mascart, juge-arbitre, au 06 77 61 21 48 ou eric.mascart@gmail.com.

Organisés par le Saint-Quay-Portrieux Tennis Club (page facebook “SaintQuayPortrieuxTennisClub”)

eric.mascart@gmail.com +33 6 77 61 21 48

Tournoi multi-chances (TMC) pour les jeunes (11/12 ans, filles et garçons – et 13/14 ans, garçons) ainsi que des compétitions “simple dames” et “simple messieurs” (seniors). Sur terre battue.

Inscription 20€, sur tenup.fft.fr ou auprès d’Éric Mascart, juge-arbitre, au 06 77 61 21 48 ou eric.mascart@gmail.com.

Organisés par le Saint-Quay-Portrieux Tennis Club (page facebook “SaintQuayPortrieuxTennisClub”)

Tennis Club Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-03-30 par