**Tournoi open du jeudi 3 au samedi 19 février 2022** Catégories proposées : 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans, 17/18 ans Seniors dames et messieurs Seniors +35 ans dames et messieurs, Seniors +45 ans messieurs

Inscription sur TENUP ou sur asctennis35@gmail.com

