Tournoi de tennis – spécial dames 2021-10-10 – 2021-10-10 Saut du Loup Lac du Saut du Loup

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

EUR 10 10 Le retour du Tournoi Multi-chances 4ème série organisé par le Tennis Club de Miramont-de-Guyenne.

Animations et restauration sur place le midi.

+33 6 07 89 63 86

Animations et restauration sur place le midi. ©tennis-club-miramont dernière mise à jour : 2021-09-27 par

