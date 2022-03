Tournoi de tennis Senior+ Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Tournoi de tennis Senior+ Sens, 12 mars 2022, Sens. Tournoi de tennis Senior+ Terrain de tennis 54 Boulevard de la Convention Sens

2022-03-12 – 2022-03-27 Terrain de tennis 54 Boulevard de la Convention

Sens Yonne 25 25 EUR Le Tennis Club de Sens organise un tournoi de tennis senior+. Simples messieurs :

+35, +45 ans sur résine ou terre battue

+55, +65, +70 ans sur terre battue Simples dames :

+35 ans sur résine ou terre battue

