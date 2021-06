Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Tournoi de tennis Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Tournoi de tennis Saint-Pol-de-Léon, 1 août 2021-1 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. Tournoi de tennis 2021-08-01 09:00:00 – 2021-09-15 Tennis Club des Carmes Avenue des Carmes

Saint-Pol-de-Léon Finistère Tournoi de tennis organisé au tennis club de St Pol de Léon.

Catégories jeunes et adultes.

Buvette sur place.

