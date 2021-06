Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Tournoi de Tennis – Open Guy Hoquet – Trophée Super U Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Tournoi de Tennis – Open Guy Hoquet – Trophée Super U 2021-07-29 – 2021-08-08 Tennis Club Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor

Inscriptions sur tenup.fft.fr Nombreuses animations tout au long de la dizaine. Toute la journée au Tennis Club, place Jean-Baptiste Barat. guillemot@yahoo.fr +33 6 11 32 68 46 Véritable temps fort de Saint-Quay-Portrieux ! Compétition organisée par le Saint-Quay-Portrieux Tennis Club et inscrite au Circuit national des grands tournois (CNGT) (hommes et femmes). Egalement catégories jeunes, seniors, double hommes, double mixte.

