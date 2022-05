Tournoi de Tennis Open Complexe de tennis Francis Lafuente Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Tournoi de Tennis Open Complexe de tennis Francis Lafuente, 6 mai 2022, Cenon. Tournoi de Tennis Open

du vendredi 6 mai au vendredi 27 mai à Complexe de tennis Francis Lafuente

L’ [**US Tennis Cenon**](https://www.uscenon.fr/tennis/) organise son Tournoi Open qui se déroule du **06 au 27 mai** 2022 : * Catégories Simples Dames / Simples Messieurs et + de 35 SD SM * Terrains en Terre battue et résine * 2310 € de prix * Juge arbitre : Claude JABLONSKI Inscription sur [**Ten’UP**](https://tenup.fft.fr/tournoi/82275510)

Jeune 15€ / Senior 20€

Complexe de tennis Francis Lafuente 3 allée bouluguet 33150 cenon Cenon Gironde

