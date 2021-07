Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Tournoi de tennis open Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Tournoi de tennis open Casteljaloux, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Casteljaloux. Tournoi de tennis open 2021-07-24 – 2021-08-06 Stade de lirac Courts de tennis

Casteljaloux Lot-et-Garonne +33 5 47 85 90 15 OTCLG dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Casteljaloux Adresse Stade de lirac Courts de tennis Ville Casteljaloux lieuville 44.32122#0.09124