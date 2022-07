Tournoi de tennis Messanges Messanges Catégories d’évènement: Landes

Messanges

Tournoi de tennis Messanges, 15 août 2022, Messanges. Tournoi de tennis

Terrains de Tennis de Messanges Messanges Landes

2022-08-15 08:00:00 – 2022-08-19 18:00:00 Messanges

Landes EUR Tournoi organisé par l’association des JAM’S ( Jeunes Adolescents de Messanges) afin de financer une partie de leurs sorties

Tournoi non homologué, arbitré par un joueur expérimenté. Tournoi de tennis FUN ouvert à tous à partir de 8 ans +33 6 15 17 69 93 Tournoi organisé par l’association des JAM’S ( Jeunes Adolescents de Messanges) afin de financer une partie de leurs sorties

Tournoi non homologué, arbitré par un joueur expérimenté. MESSANGES

Messanges

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Messanges Autres Lieu Messanges Adresse Terrains de Tennis de Messanges Messanges Landes Ville Messanges lieuville Messanges Departement Landes

Messanges Messanges Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/messanges/

Tournoi de tennis Messanges 2022-08-15 was last modified: by Tournoi de tennis Messanges Messanges 15 août 2022 Terrains de Tennis de Messanges Messanges Landes

Messanges Landes