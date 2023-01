Tournoi de tennis Hiver Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre L’ASPTT Nevers organise le tournoi de tennis d’hiver à NEVERS.

Rendez vous du 4 au 19 février.

Tarifs : 10€ à 15€.

Inscription au 06.81.87.26.46 contact@tennis-nevers-asptt.fr http://www.tennis-nevers-asptt.fr/ Nevers

