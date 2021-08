Tournoi de tennis fun Messanges, 16 août 2021, Messanges.

Tournoi de tennis fun 2021-08-16 – 2021-08-20

Messanges Landes

Tournoi de tennis « fun » ( tournoi non homologué ).

Ouvert à tous à partir de 8 ans

Tarif : 5 euros ( inscription jusqu’au 13/08 auprès de Thibault : 06.15.17.69.93 ou thib.perrette@gmail.com )

Pour participer au tournoi, il faut remplir la fiche d’inscription et s’acquitter du montant de la participation.

La présence des joueurs est demandée 10 minutes avant le début de la partie. Au-delà de 15 minutes de retard, la partie sera perdue.

L’arbitrage se fera de façon autonome, Thibault Perrette sera présent tout de même en cas de litige ou pour toute autre question.

Les balles sont fournies par l’organisation.

Les matchs se dérouleront en 2 Sets de 4 Jeux avec un Tie Break en 7 points à 3/3. En cas de 3eme manche, il y aura un Super Tie Break en 10 points.

L’esprit sportif, la bienveillance et la convivialité sont les attitudes attendues lors de parties.

