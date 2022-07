Tournoi de tennis Fumel, 7 juillet 2022, Fumel.

Tournoi de tennis

Cauquillou Fumel Lot-et-Garonne

2022-07-07 – 2022-07-24

Fumel

Lot-et-Garonne

15 15 EUR Tournoi de tennis avec épreuves simple messieurs, simple dames, +45/+60, double messieurs, double mixte. 4 cours en dur éclaires et 2 salles. Ouvert aux NC, 4ème, 3ème et 2ème série limité à: Dames: 5/6- Garçons: 3/6. Certificat médical et licence 2022 obligatoires.

+33 5 53 71 47 97

Fumel

dernière mise à jour : 2022-07-01 par