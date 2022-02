Tournoi de Tennis Forges-les-Eaux, 3 mars 2022, Forges-les-Eaux.

Tournoi de Tennis Forges-les-Eaux

2022-03-03 – 2022-03-20

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

L’USF Tennis Club de Forges les Eaux organise son tournoi annuel du 3 au 20 mars 2022. Ouvert à tous les licenciés FFT (senior et senior plus).

Inscription par mail ou via l’application TENUP.

+33 6 72 88 37 12

Forges-les-Eaux

