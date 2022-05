Tournoi de tennis estival Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: 40170

Saint-Julien-en-Born

Tournoi de tennis estival Saint-Julien-en-Born, 24 juillet 2022, Saint-Julien-en-Born. Tournoi de tennis estival Saint-Julien-en-Born

2022-07-24 – 2022-08-06

Saint-Julien-en-Born 40170 Tournoi de tennis homologué FFT organisé par Le club de ST JULIEN EN BORN TC

Jeunes Senior Senior + NC – 1/6 Béton poreux- Résine

Infos complémentaires :

( Droits : J: 12 E – S: 16 E )

500 € espèces, 1000 € dotation

Informations 06 87 74 21 58 ou laetitia.ducout@laposte.net Tournoi de tennis homologué FFT organisé par Le club de ST JULIEN EN BORN TC

Jeunes Senior Senior + NC – 1/6 Béton poreux- Résine

Infos complémentaires :

( Droits : J: 12 E – S: 16 E )

500 € espèces, 1000 € dotation

Informations 06 87 74 21 58 ou laetitia.ducout@laposte.net +33 6 87 74 21 58 Tournoi de tennis homologué FFT organisé par Le club de ST JULIEN EN BORN TC

Jeunes Senior Senior + NC – 1/6 Béton poreux- Résine

Infos complémentaires :

( Droits : J: 12 E – S: 16 E )

500 € espèces, 1000 € dotation

Informations 06 87 74 21 58 ou laetitia.ducout@laposte.net CLNT

Saint-Julien-en-Born

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 40170, Saint-Julien-en-Born Autres Lieu Saint-Julien-en-Born Adresse Ville Saint-Julien-en-Born lieuville Saint-Julien-en-Born Departement 40170

Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born 40170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-en-born/

Tournoi de tennis estival Saint-Julien-en-Born 2022-07-24 was last modified: by Tournoi de tennis estival Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born 24 juillet 2022 40170 Saint-Julien-en-Born

Saint-Julien-en-Born 40170