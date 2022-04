Tournoi de tennis du 7 templais Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Le Temple-sur-Lot Le “7 templais” vous propose un tournoi amical ouvert à tous les joueurs non classés.

