Villenave-d’Ornon Salle Georges-Mandel Gironde, Villenave d'Ornon Tournoi de tennis de table Salle Georges-Mandel Villenave-d’Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Tournoi de tennis de table Salle Georges-Mandel, 26 novembre 2021, Villenave-d’Ornon. Tournoi de tennis de table

Salle Georges-Mandel, le vendredi 26 novembre à 20:30

L’ASVTT organise un tournoi de tennis de table ouvert à tous. ————————————————————- ### Licenciés, non licenciés, débutants. Villenave d’Ornon soutient le Téléthon Salle Georges-Mandel Rue Thiers, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Salle Georges-Mandel Adresse Rue Thiers, Villenave d'Ornon Ville Villenave-d’Ornon lieuville Salle Georges-Mandel Villenave-d’Ornon