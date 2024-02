Tournoi de tennis de table Salle polyvalente du Stade Luxeuil-les-Bains, dimanche 25 février 2024.

Tournoi de tennis de table Salle polyvalente du Stade Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

9h30 -15 ans non licenciés.

10h30 +15 ans non licenciés.

12h30 -15 ans licenciés et non licenciés.

13h30 +15 ans licenciés et non licenciés.

Inscription sur place et clôture 30 min avant le début du tournoi.

Buvette et petite restauration sur place, à la salle polyvalente du Stade.

Tarif 2€ d’engagement par tableau.

Renseignements au 06 89 09 29 71. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 09:30:00

fin : 2024-02-25 15:00:00

Salle polyvalente du Stade 3 Rue du Colonel Thiénault

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Tournoi de tennis de table Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-02 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD