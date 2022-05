Tournoi de tennis de table

Tournoi de tennis de table, 18 juin 2022, . Tournoi de tennis de table

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-18 18:00:00 Tournoi “ping family” (ouvert aux familles et amis).

Inscriptions obligatoires. Tournoi “ping family” (ouvert aux familles et amis).

Inscriptions obligatoires. catherinesamson76@outlook.fr +33 6 76 87 02 51 Tournoi “ping family” (ouvert aux familles et amis).

Inscriptions obligatoires. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville