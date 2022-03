Tournoi de tennis de double des familles Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Tournoi de tennis de double des familles Deauville, 30 avril 2022, Deauville.

2022-04-30 14:00:00 – 2022-04-30 Tennis municipaux Boulevard de la mer

Deauville Calvados Le Sporting Tennis Club lance la saison des tournois et organise le traditionnel tournoi de double des familles.

Le Sporting Tennis Club lance la saison des tournois et organise le traditionnel tournoi de double des familles.

Inscription jusqu'au 30 avril à 11h directement aux tennis ou au 02 31 98 62 85

Inscription jusqu’au 30 avril à 11h directement aux tennis ou au 02 31 98 62 85 accueil-tennis@deauville.fr +33 2 31 98 62 85 Le Sporting Tennis Club lance la saison des tournois et organise le traditionnel tournoi de double des familles.

Inscription jusqu’au 30 avril à 11h directement aux tennis ou au 02 31 98 62 85 Tennis municipaux Boulevard de la mer Deauville

