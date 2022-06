Tournoi de tennis de 1ère catégorie de Carantec Carantec Carantec Catégories d’évènement: 29660

Carantec 29660 tournoi de 1ere catégorie du 10 au 21 aout 2022

Catégorie: seniors hommes et femmes, jeunes – 18 ANS , double tennis.carantec@gmail.com +33 2 98 78 32 42 tournoi de 1ere catégorie du 10 au 21 aout 2022

