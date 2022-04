TOURNOI DE TENNIS Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique

TOURNOI DE TENNIS Chaumes-en-Retz, 9 juillet 2022, Chaumes-en-Retz. TOURNOI DE TENNIS Rue du Stade Arthon Chaumes-en-Retz

2022-07-09 – 2022-07-09 Rue du Stade Arthon

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique Le club de tennis ETOILE ARTHONNAISE TENNIS organise un tournoi OPEN du 9 au 16 juillet 2022. +33 6 51 51 73 38 Rue du Stade Arthon Chaumes-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Chaumes-en-Retz Adresse Rue du Stade Arthon Ville Chaumes-en-Retz lieuville Rue du Stade Arthon Chaumes-en-Retz Departement Loire-Atlantique

TOURNOI DE TENNIS Chaumes-en-Retz 2022-07-09 was last modified: by TOURNOI DE TENNIS Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz 9 juillet 2022 Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique