Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose La Villa Primrose Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose La Villa Primrose, 8 mai 2022, Bordeaux. Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose

du dimanche 8 mai au dimanche 15 mai à La Villa Primrose

Le Tournoi international de tennis BNP Paribas Primrose fait son grand retour du 8 au 15 Mai 2022 à la Villa Primrose ! Cette année la saison s’annonce pleine de surprises avec la présence de grands joueurs français et internationaux qui s’affronteront sur la terre battue bordelaise ! Profitez toute une semaine de matchs uniques, d’animations et de soirées à l’ambiance sportive et festive sous le soleil du mois de Mai. Les réservations pour le Match jubilé de Michaël Llodra et Henri Leconte sont déjà ouvertes sur le site officiel du Tournoi BNP Paribas Primrose. Ouverture de la billetterie générale : 15 Avril 2022. Le Tournoi international de tennis BNP Paribas Primrose a lieu du 8 au 15 Mai 2022 pour sa 13e édition. Retrouvez les meilleurs joueurs français et internationaux à la Villa Primrose ! La Villa Primrose 81, rue Jules-Ferry 33200 Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T20:30:00;2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T20:30:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T20:30:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T20:30:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T20:30:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T20:30:00;2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu La Villa Primrose Adresse 81, rue Jules-Ferry 33200 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville La Villa Primrose Bordeaux Departement Gironde

La Villa Primrose Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose La Villa Primrose 2022-05-08 was last modified: by Tournoi de tennis BNP Paribas Primrose La Villa Primrose La Villa Primrose 8 mai 2022 bordeaux La Villa Primrose Bordeaux

Bordeaux Gironde