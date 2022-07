Tournoi de tennis Amou Amou Catégories d’évènement: Amou

Landes

Tournoi de tennis Amou, 30 juillet 2022, Amou. Tournoi de tennis

Avenue des peupliers Amou Landes OT Amou

2022-07-30 09:00:00 – 2022-08-13 22:00:00 Amou

Landes Amou Tournoi homologué en simple hommes/dames/+ 35M +45M/+35D et compétitions jeunes.

Tournoi de doubles en TMC avec format adapté et ouvert à tous avec ou sans partenaire. Tournoi homologué en simple hommes/dames/+ 35M +45M/+35D et compétitions jeunes.

Tournoi de doubles en TMC avec format adapté et ouvert à tous avec ou sans partenaire. +33 6 07 89 02 03 Tournoi homologué en simple hommes/dames/+ 35M +45M/+35D et compétitions jeunes.

Tournoi de doubles en TMC avec format adapté et ouvert à tous avec ou sans partenaire. Club tennis amollois

Amou

dernière mise à jour : 2022-07-01 par OT Amou

Détails Catégories d’évènement: Amou, Landes Autres Lieu Amou Adresse Avenue des peupliers Amou Landes OT Amou Ville Amou lieuville Amou Departement Landes

Amou Amou Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amou/

Tournoi de tennis Amou 2022-07-30 was last modified: by Tournoi de tennis Amou Amou 30 juillet 2022 Avenue des peupliers Amou Landes OT Amou

Amou Landes