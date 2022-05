Tournoi de tennis amical Bidache Bidache Catégories d’évènement: 64520

Bidache

Tournoi de tennis amical Bidache, 13 juin 2022, Bidache. Tournoi de tennis amical Tennis club Allée des sports Bidache

2022-06-13 – 2022-06-13 Tennis club Allée des sports

Bidache 64520 Bidache EUR 10 10 Simple hommes, 1 série

Simple dames, 1 série

Doubles, 3 séries (hommes, femmes, libre). En juin, juillet,sur inscription avant le 05 juin, ouvert à tous ainsi qu’aux non licenciés. Prêt de raquettes pour ceux qui n’en n’ont pas. Simple hommes, 1 série

Simple dames, 1 série

Doubles, 3 séries (hommes, femmes, libre). En juin, juillet,sur inscription avant le 05 juin, ouvert à tous ainsi qu’aux non licenciés. Prêt de raquettes pour ceux qui n’en n’ont pas. Simple hommes, 1 série

Simple dames, 1 série

Doubles, 3 séries (hommes, femmes, libre). En juin, juillet,sur inscription avant le 05 juin, ouvert à tous ainsi qu’aux non licenciés. Prêt de raquettes pour ceux qui n’en n’ont pas. Pixabay

Tennis club Allée des sports Bidache

dernière mise à jour : 2022-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’évènement: 64520, Bidache Autres Lieu Bidache Adresse Tennis club Allée des sports Ville Bidache lieuville Tennis club Allée des sports Bidache Departement 64520

Bidache Bidache 64520 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidache/

Tournoi de tennis amical Bidache 2022-06-13 was last modified: by Tournoi de tennis amical Bidache Bidache 13 juin 2022 64520 Bidache

Bidache 64520