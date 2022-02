Tournoi de Tennis à Ychoux Ychoux Ychoux Catégories d’évènement: Landes

Tournoi de Tennis à Ychoux Stade municpal Rue Félix Arnaudin Ychoux

2022-05-30 09:00:00 – 2022-06-18 00:00:00

Ychoux Landes 17 24 EUR Tournoi de Tennis séniors hommes et femmes. Catégorie : de non classé à 1/6. Format : 3 sets à 6 jeux.

Stade municpal Rue Félix Arnaudin Ychoux

