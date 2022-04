Tournoi de Tennis à Sanguinet Sanguinet, 10 août 2022, Sanguinet.

Tournoi de Tennis à Sanguinet Terrain de Tennis Avenue du Stade Sanguinet

2022-08-10 10:00:00 – 2022-08-28 21:00:00 Terrain de Tennis Avenue du Stade

Sanguinet Landes

EUR 12 18 Le tournoi propose 6 compétitions en simple :

-Dames de 13 à 15 ans (NC-15/1)

-Dames senior (NC-2/6)

-Dames + 35 (NC-15/1)

-Messieurs 13 et 14 ans (NC-15/1)

-Messieurs 15 et 16 ans (NC-15/1)

-Messieurs Sénior (NC-2/6)

-Messieurs + 35 (NC-15/1)

-Messieurs + 60 (NC-15/1)

Les frais d’inscription sont de 12 euros pour les jeunes et de 18€ pour les adultes

les 3 courts béton poreux sont réservés au tournoi

@ tennis Club Sanguinet

Terrain de Tennis Avenue du Stade Sanguinet

