Tournoi de tarot au profit du Téléthon Perros-Guirec, 21 novembre 2021, Perros-Guirec.

Tournoi de tarot au profit du Téléthon Perros-Guirec

2021-11-21 14:00:00 – 2021-11-21

Perros-Guirec 22700

Un tournoi de tarot amical en donnes libres (4×6 donnes), ouvert à toutes et à tous, est organisé le 21 novembre à 14h au profit du Téléthon.

L’engagement est à 10€.

50% des engagements seront redistribués en prix et lots. Puis, 50% des autres engagements, le bénéfice de la buvette et les dons éventuels seront reversés au Téléthon.

Les inscriptions sont possibles par mail (au plus tard la veille) ou sur place de 13h15 à 13h50.

tarot.tregor@gmail.com +33 2 96 91 29 24

Un tournoi de tarot amical en donnes libres (4×6 donnes), ouvert à toutes et à tous, est organisé le 21 novembre à 14h au profit du Téléthon.

L’engagement est à 10€.

50% des engagements seront redistribués en prix et lots. Puis, 50% des autres engagements, le bénéfice de la buvette et les dons éventuels seront reversés au Téléthon.

Les inscriptions sont possibles par mail (au plus tard la veille) ou sur place de 13h15 à 13h50.

Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2021-10-28 par