TOURNOI DE TAC-TIK Le May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Le May-sur-Èvre

Maine-et-Loire

TOURNOI DE TAC-TIK Le May-sur-Èvre, 26 février 2023, Le May-sur-Èvre . TOURNOI DE TAC-TIK Centre Jean Ferrat Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

2023-02-26 13:30:00 – 2023-02-26 Le May-sur-Èvre

Maine-et-Loire L’association sportive Maytais Roller organise son premier tournoi du célèbre jeu Tac-Tik le dimanche 26 février 2023.

On vous attend nombreux à partir de 13h30 à la salle Jean Ferrat au May-Sur-Èvre. Début des parties à 14h

Inscriptions au 06 06 43 87 74 ou sur maytaisroller@gmail.com Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un jeu (plateau et cartes), on vous remercie de bien vouloir l’apporter. maytaisroller@gmail.com +33 6 06 43 87 74 http://maytaisroller.canalblog.com/ Le May-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Le May-sur-Èvre, Maine-et-Loire Autres Lieu Le May-sur-Èvre Adresse Centre Jean Ferrat Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire Ville Le May-sur-Èvre lieuville Le May-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire

Le May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-may-sur-evre/

TOURNOI DE TAC-TIK Le May-sur-Èvre 2023-02-26 was last modified: by TOURNOI DE TAC-TIK Le May-sur-Èvre Le May-sur-Èvre 26 février 2023 Centre Jean Ferrat Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire Le May-sur-Èvre maine-et-loire

Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire