Tournoi de Switch des bibliothèques du 5e

Paris Tournoi de Switch des bibliothèques du 5e Bibliothèque Buffon Paris, 21 octobre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 14h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit Inscriptions à partir du 5 septembre, à la bibliothèque Buffon ou au 01 55 43 25 25, sur les horaires

d’ouverture Que vous soyez plutôt usagers de la bibliothèque Mohammed Arkoun, Buffon, Rainer Maria Rilke ou de L’Heure Joyeuse, venez affronter les autres joueurs et tentez de faire gagner votre bibliothèque ! L’an dernier, la bibliothèque Buffon avait remporté le tournoi de Switch des bibliothèques du 5e arrondissement. Elle remet son titre en jeu pour l’édition 2023 ! Rendez-vous le 21 octobre 2023, de 14h à 17h30, à l’auditorium de la bibliothèque Buffon (5e étage). Venez affronter les usagers des bibliothèques du 5ème arrondissement sur un jeu de « Super Mario Party », et en binôme, tentez de remporter un maximum de points ! Que vous ayez 7 ou 99 ans, vous pouvez prétendre au titre. Inscrivez-vous en solo et laissez-vous surprendre par un binôme surprise, ou inscrivez-vous directement à deux. Faites allégeance à l’une des 4 bibliothèques compétitrices et gagnez un maximum de points en son nom.

Les meilleurs binômes seront récompensés, et la bibliothèque ayant accumulé le plus de points sera sacrée championne de l’année. Inscriptions obligatoires, limitées à 40 places ; auprès de la bibliothèque Buffon au 01 55 43 25 25 ou sur place, sur les horaires d’ouverture.

Les mineurs doivent être accompagnés. Animations ludiques autour du jeu vidéo proposées sur les temps de « pause ».

L’après-midi se terminera par une remise des prix. Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

