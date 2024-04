Tournoi de Skyjo, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 19:00 – 23:00

Gratuit : non L’entrée à prix libre (avec un minimum de 5 € par personne) et une partie des consommations seront reversées à l’association pour venir en aide aux personnes en situation de précarité. Réservation obligatoire : helloasso.com

Les P’tits Gilets organisent leur premier tournoi Skyjo le jeudi 11 avril 2024 au Bistrot Les Petits Pavés. Fan du jeu ou néophyte, rendez-vous dès 19h pour cette soirée tant attendue. Au programme : 7 tables de jeu en simultané, deux manches endiablées, un entracte pour se restaurer.