Tournoi de sixte Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay

Tournoi de sixte Montfaucon-en-Velay, 6 août 2022, Montfaucon-en-Velay. Tournoi de sixte Stade les Maisonnettes Les Maisonnettes Montfaucon-en-Velay

2022-08-06 – 2022-08-06 Stade les Maisonnettes Les Maisonnettes

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire tournoi de sixte, 6 joueurs min et 2 remplaçants – 16 équipes- 20€ l’équipe.

Age min 16 ans, dès 10h inscription avant le 31 juillet au 06 48 86 62 53 Stade les Maisonnettes Les Maisonnettes Montfaucon-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Autres Lieu Montfaucon-en-Velay Adresse Stade les Maisonnettes Les Maisonnettes Ville Montfaucon-en-Velay lieuville Stade les Maisonnettes Les Maisonnettes Montfaucon-en-Velay Departement Haute-Loire

Tournoi de sixte Montfaucon-en-Velay 2022-08-06 was last modified: by Tournoi de sixte Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay 6 août 2022 Haute-Loire Montfaucon-en-Velay

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire