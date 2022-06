Tournoi de sixte La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice Catégories d’évènement: 87340

La Jonchère-Saint-Maurice

Tournoi de sixte La Jonchère-Saint-Maurice, 19 juin 2022, La Jonchère-Saint-Maurice. Tournoi de sixte La Jonchère-Saint-Maurice

2022-06-19 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-19 18:00:00 18:00:00

La Jonchère-Saint-Maurice 87340 La Jonchère-Saint-Maurice Dimanche 19 juin, de 09h30 à 18h, stade de la Jonchère-Saint-Maurice. Tarif : 10€ / joueur, repas compris. Informations : 06 03 46 21 77. L’ASLJSM organise un tournoi de sixte (foot à 6). Dimanche 19 juin, de 09h30 à 18h, stade de la Jonchère-Saint-Maurice. Tarif : 10€ / joueur, repas compris. Informations : 06 03 46 21 77. La Jonchère-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 87340, La Jonchère-Saint-Maurice Autres Lieu La Jonchère-Saint-Maurice Adresse Ville La Jonchère-Saint-Maurice lieuville La Jonchère-Saint-Maurice

La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-jonchere-saint-maurice/

Tournoi de sixte La Jonchère-Saint-Maurice 2022-06-19 was last modified: by Tournoi de sixte La Jonchère-Saint-Maurice La Jonchère-Saint-Maurice 19 juin 2022

La Jonchère-Saint-Maurice