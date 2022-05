Tournoi de sixte Exireuil, 6 juin 2022, Exireuil.

Tournoi de sixte Exireuil

2022-06-06 – 2022-06-06

Exireuil Deux-Sèvres Exireuil

Tournoi de sixte au stade de foot d’Exireuil.

Lundi 6 juin . Le matin à partir de 8h30 tournois U9-U11-U13-U15. L’après-midi à partir de 13h30 tournoi principal et consolante.

Coupes et médailles pour chaque équipe, lots pour la coupe principale et la consolante.

Organisé par la SEP Foot Exireuil

Tournoi de sixte au stade de foot d’Exireuil.

Lundi 6 juin . Le matin à partir de 8h30 tournois U9-U11-U13-U15. L’après-midi à partir de 13h30 tournoi principal et consolante.

Coupes et médailles pour chaque équipe, lots pour la coupe principale et la consolante.

Organisé par la SEP Foot Exireuil

+33 6 30 55 76 64

Tournoi de sixte au stade de foot d’Exireuil.

Lundi 6 juin . Le matin à partir de 8h30 tournois U9-U11-U13-U15. L’après-midi à partir de 13h30 tournoi principal et consolante.

Coupes et médailles pour chaque équipe, lots pour la coupe principale et la consolante.

Organisé par la SEP Foot Exireuil

SEP

Exireuil

dernière mise à jour : 2022-05-18 par