Richemont Richemont RICHEMONT, Seine-Maritime Tournoi de sixte à Richemont Richemont Richemont Catégories d’évènement: RICHEMONT

Seine-Maritime

Tournoi de sixte à Richemont Richemont, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Richemont. Tournoi de sixte à Richemont 2021-07-03 13:00:00 13:00:00 – 2021-07-03 Stade de Foot Route de l’Hermitage

Richemont Seine-Maritime Richemont A partir de 13h00 au stade de Richemont

Formule championnat : 6 joueurs + 1 ou 2 remplaçant(s)

Sur une base de 32 équipes, à gagner :

– 1er lot d’une valeur de 500€

– 2ème lot d’une valeur de 300€

Inscriptions 10€/joueur

Restauration sur place

Infos : 02 32 97 15 12 / 06 34 50 65 44

Organisé par l’ESPFR A partir de 13h00 au stade de Richemont

Formule championnat : 6 joueurs + 1 ou 2 remplaçant(s)

Sur une base de 32 équipes, à gagner :

– 1er lot d’une valeur de 500€

– 2ème lot d’une valeur de 300€

Inscriptions 10€/joueur

Restauration sur place… +33 2 32 97 15 12 A partir de 13h00 au stade de Richemont

Formule championnat : 6 joueurs + 1 ou 2 remplaçant(s)

Sur une base de 32 équipes, à gagner :

– 1er lot d’une valeur de 500€

– 2ème lot d’une valeur de 300€

Inscriptions 10€/joueur

Restauration sur place… A partir de 13h00 au stade de Richemont

Formule championnat : 6 joueurs + 1 ou 2 remplaçant(s)

Sur une base de 32 équipes, à gagner :

– 1er lot d’une valeur de 500€

– 2ème lot d’une valeur de 300€

Inscriptions 10€/joueur

Restauration sur place

Infos : 02 32 97 15 12 / 06 34 50 65 44

Organisé par l’ESPFR

Détails Catégories d’évènement: RICHEMONT, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Richemont Adresse Stade de Foot Route de l'Hermitage Ville Richemont lieuville 49.8058#1.63595