Tournoi de Scrabble La Garde-Freinet La Garde-Freinet Catégories d’évènement: La Garde-Freinet

Var

Tournoi de Scrabble La Garde-Freinet, 5 juin 2022, La Garde-Freinet. Tournoi de Scrabble Salle des Fêtes Rue de L’Hubac La Garde-Freinet

2022-06-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-05 Salle des Fêtes Rue de L’Hubac

La Garde-Freinet Var La Garde-Freinet Tournoi homologué de scrabble josette_ristorto@hotmail.fr +33 4 94 43 60 78 Salle des Fêtes Rue de L’Hubac La Garde-Freinet

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Communauté de communes du golfe de Saint Tropez

Détails Catégories d’évènement: La Garde-Freinet, Var Autres Lieu La Garde-Freinet Adresse Salle des Fêtes Rue de L'Hubac Ville La Garde-Freinet lieuville Salle des Fêtes Rue de L'Hubac La Garde-Freinet Departement Var

La Garde-Freinet La Garde-Freinet Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-garde-freinet/

Tournoi de Scrabble La Garde-Freinet 2022-06-05 was last modified: by Tournoi de Scrabble La Garde-Freinet La Garde-Freinet 5 juin 2022 La Garde-Freinet Var

La Garde-Freinet Var