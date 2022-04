Tournoi de Savate Boxe Française Cosec Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Tournoi de Savate Boxe Française Cosec Villejean, 25 avril 2022, Rennes. Tournoi de Savate Boxe Française

Cosec Villejean, le lundi 25 avril à 14:00

Inscriptions sur place ou auprès de Pascal Boison. Lundi 25 avril, de 14h à 17h, salle de combat du COSEC Villejean Vous n’êtes pas boxeurs? C’est aussi l’occasion aussi de venir voir quelques assauts !

pour les étudiants inscrits en savate au SIUAPS cette année

Réservé aux boxeurs inscrits sur les cours du SIUAPS cette année Cosec Villejean Rue Pierre Jean Gineste, 35000 Rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Cosec Villejean Adresse Rue Pierre Jean Gineste, 35000 Rennes Ville Rennes lieuville Cosec Villejean Rennes Departement Ille-et-Vilaine

Cosec Villejean Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Tournoi de Savate Boxe Française Cosec Villejean 2022-04-25 was last modified: by Tournoi de Savate Boxe Française Cosec Villejean Cosec Villejean 25 avril 2022 Cosec Villejean Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine